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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Terör örgütünden kaçan 2'si kadın 4 terörist teslim oldu İzle

Terör örgütünden kaçan 2'si kadın 4 terörist teslim oldu İzle

Arşiv görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Jandarma Güvenlik Güçleri Bild Terör Örgütü Teröristler 


- Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki, Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın, 4 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.

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