Terör örgütünden kaçan 2'si kadın 4 terörist teslim oldu İzle



- Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki, Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın, 4 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.



