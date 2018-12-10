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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütü YPG/PKK Süryanilere zulüm ediyor - STOCKHOLM Haberi

Terör örgütü YPG/PKK Süryanilere zulüm ediyor - STOCKHOLM Haberi

- Mardin - Midyat - Enhil (Yemişli) Köyü Kalkındırma ve Uzlaştırma Derneği Onursal Başkanı Kurt'un röportajı - Mardin - Midyat - Enhil (Yemişli) Köyü Kalkındırma ve Uzlaştırma Derneği Onursal Başkanı Gabriel Kurt: - "YPG, dışarıya 'Biz moderniz, demokratız.' diyor ama Suriye'de Süryanilerin restoranlarını bombalıyorlar. Süryanileri öldürüyorlar. Mallarına el koyuyorlar. Okullarımızı kapatıyorlar. Öğretmenlerimizi işkenceden geçirip dövüyorlar. Gazetecilerimizi kaçırıyorlar" - "Birkaç ay önce bizim gazeteci ve yazar Süleyman Yusuf isminde bir arkadaşımızı kaçırdılar. İşkence yaptılar. Susturmaya çalıştılar ve ölümle tehdit ettiler çünkü gazeteci arkadaşımız benim bahsettiğim haksızlıkları somut delillerle yazıyordu"STOCKHOLM (AA) - ATİLA ALTUNTAŞ - Mardin - Midyat - Enhil (Yemişli) Köyü Kalkındırma ve Uzlaştırma Derneği Onursal Başkanı Gabriel Kurt, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Kamışlı ve Haseke ilçesinde Süryani ve Asurilere karşı zulüm ve baskı yaptığını belirtti.
Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu vurgulayarak, "Süryaniler en çok YPG'nin zulümlerine Kamışlı ve Haseke'de maruz kalıyor. Bunlar bir nevi DEAŞ'a karşı olduklarını söyleyerek tiyatro oynayıp dünyayı kandırıyorlar.'' dedi.
ABD ve Batı ülkelerinin desteğini almak için YPG/PKK'nın kendisini DEAŞ'la savaşıyor gibi gösterdiğini aktaran Kurt, ''Barzani de DEAŞ'a karşı olduğunu söylüyordu ama DEAŞ Musul'a gelince oradaki bütün Asuri, Süryani ve Yezidiler bir gecede yerlerinden yurtlarından edildi. 4 bin Peşmerge oradan kaçarak bölgeyi DEAŞ'a bıraktı. Bunlar bütün dünya kamuoyunu kandırıyorlar. Bunlar DEAŞ ile savaşıyor gözüküp ABD'nin ve Avrupa'nın desteğini almaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı. - "Gazeteci kaçırıp işkence yapıyorlar"YPG/PKK'nın Suriye'de Süryanilerin mallarına el koyduğunun altını çizen Kurt, şunları kaydetti:''YPG, dışarıya 'Biz moderniz, demokratız.' diyor ama Suriye'de Süryanilerin restoranlarını bombalıyorlar. Süryanileri öldürüyorlar. Mallarına el koyuyorlar. Okullarımızı kapatıyorlar. Öğretmenlerimizi işkenceden geçirip dövüyorlar. Gazetecilerimizi kaçırıyorlar. Birkaç ay önce bizim gazeteci ve yazar Süleyman Yusuf isminde bir arkadaşımızı kaçırdılar. İşkence yaptılar. Susturmaya çalıştılar ve ölümle tehdit ettiler çünkü gazeteci arkadaşımız benim bahsettiğim haksızlıkları somut delillerle yazıyordu. Dünya ve Avrupa'da yaşayan Süryani lobisinden baskı yapıldı. Bunlar baktı ki gazetecinin arkası var ve bırakmak zorunda kaldılar." dedi.
Terör örgütünün işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşıladığını dile getiren Kurt, ''Süryani okullarında YPG'nin yalan propagandasını yapmak için sahte bir tarih, sahte konular öğretmek istiyorlar, bir nevi akıl yıkamak mahiyetinde. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bunu kabul etmeyince de kaçırılıyoruz, dövülüyoruz ve öldürülüyoruz. Bir öğretmenimizi kaçırdılar. İşkence yaptılar. Öğretmenimiz hala tedavi görüyor." diye konuştu.

Muhabir Öğretmen Propaganda Terör Örgütü İşkence 

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