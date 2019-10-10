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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı - ŞANLIURFA

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı - ŞANLIURFA

- Olay yeri ve askeri araç - Düşen uçaksavar mermisi - Merminin düştüğü yer - Merminin deldiği duvarTerör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı - Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki evlerinde oynayan iki kardeşe isabet etti - Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldıŞANLIURFA (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

Uçaksavar Mermisi Güvenlik Güçleri Askeri Araç Terör Örgütü Uçaksavar 

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