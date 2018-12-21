'Terör örgütü YPG/PKK'nın hemen karşımızda bulunması bizi korkutuyor' - ŞANLIURFA İzle
"Terör örgütü YPG/PKK'nın hemen karşımızda bulunması bizi korkutuyor" - ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı - Ömer Timuçin'ir evi ve çocukları - Ömer Tikuçir'ir vefat eden eden eşinin fotoğrafı - İsmail Özer'in konuşması"Terör örgütü YPG/PKK'nın hemen karşımızda bulunması bizi korkutuyor" - Şanlıurfa 'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 2012'de düşen top mermisi nedeniyle eşi ve 3 kızını kaybeden Ömer Timuçin ile eşini kaybeden kayınbiraderi İsmail Özer, huzur içinde yaşamak için terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından uzaklaştırılmasını bekliyor - Ömer Timuçin: - "Terör örgütü YPG/PKK'nın hemen karşımızda, Tel Abyad ilçesinde bulunması bizi korkutuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz ve teröristleri buradan temizleyeceğine inanıyoruz" - İsmail Özer: - "Bizler bu acıyı yaşadık, mağdur olduk başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için bölgenin terörden temizlenmesini istiyoruz"ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa 'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 2012'de düşen top mermisi nedeniyle yakınlarını kaybedenler, huzur içinde yaşamak için terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından uzaklaştırılmasını bekliyor.Tel Abyad ilçesinden 3 Ekim 2012'de atılan top mermisinin evine düşmesi sonucu eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Ömer Timuçin ile eşini kaybeden kayınbiraderi İsmail Özer, aradan yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.Ömer Timuçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye sınırında yaşanan olayların bitmesini temenni ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusuna askeri harekat düzenleneceğini açıklamasına çok sevindiğini söyledi.
Evlerinde rahat içinde yaşamalarının tek yolunun Tel Abyad ilçesinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinden geçtiğini anlatan Timuçin, şöyle konuştu:"Sağ olsun devletimiz yaşadığımız acı olaydan sonra bize maddi ve manevi destek verdi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Ancak aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen tedirginliğimiz devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın hemen karşımızda Tel Abyad ilçesinde bulunması bizi korkutuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz ve teröristleri buradan temizleyeceğine inanıyoruz. En kısa zamanda bu harekatın başlamasını ve rahat içinde yaşamayı istiyoruz. Tel Abyad bölgesi terörden temizlenirse Suriyeli kardeşlerimiz de evlerine döner. Bu bizi de onları da mutlu eder. Tel Abyad ilçesinde huzur olursa bizler de huzurlu oluruz. Hem Suriyelilerin hem bizim güven içinde yaşamamız için teröristlerin bölgeden çıkarılması şart. Terör örgütü YPG/PKK Türkiye için bir tehdittir, bu teröristleri karşımızda istemiyoruz." - "Huzur için bölgenin terörden temizlenmesi lazım"Ömer Timuçin'in olayda ölen eşinin de kardeşi olan İsmail Özer ise terör örgütlerinin sınırda olmasının kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.
Evlerinin sınıra çok yakın olduğunu ve bunun kendisini ve çocuklarını huzursuz ettiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:"Türk ordusunun sadece Tel Abyad ilçesini değil Fırat'ın doğusunun tamamını bölücü terör örgütünden arındırmasını ve bölgeye huzur getirmesini bekliyoruz. Aynı acıları tekrar yaşamaktan korkuyoruz. İnşallah sınır komşumuz olan Tel Abyad bölgesi terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenir ve herkes rahat eder. Bizler bu acıyı yaşadık, mağdur olduk başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için bölgenin terörden temizlenmesini istiyoruz. Suriye'nin kuzeyinin huzur ve güven içinde olması için terörün temizlenmesi lazım."