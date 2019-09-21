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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Terör Örgütü Sınırın Sıfır Noktasında Mevzilendi

- Terör Örgütü Sınırın Sıfır Noktasında Mevzilendi

Sınırın sıfır noktasına karakol

Gezin Zindik Teröristler Helikopter 

-paçavralar
-damın üzerindeki mevzi ve teröristler
-evi çevreleyen toprak.
-Detay

( TEL ABYAD ) - Terör örgütü sınırın sıfır noktasında mevzilendi TEL ABYAD

- Suriye'nin sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait bir evi işgal ederek burada mevzilendi. Suriye'nin Rakka kentine bağlı sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri evin çevresini toprakla kapatıp üzerine paçavralarını astı. Mevziye çevrilen ev ve paçavralar Türkiye tarafından çıplak gözle rahatlıkla görülürken, teröristlerin evin damında silahlarıyla gezindikleri görüntülendi. Bugün öğle saatlerinde ise Telabyad ve iç kesimlerinde iki ülkeye ait 4 helikopterle 6. devriye uçuşu gerçekleştirildi.
Devriyeler gerçekleştiği sırada teröristler, sınırın sıfır noktasına kurdukları mevziden adeta sınırı izlemeye aldı.
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