Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn’da mevzi kazıldı

-MEVZİLERDEN DETAYLI GÖRÜNTÜLER

-MEVZİLERİN YANINDA VATANDAŞLARIN BULUNMASI

-ÇOCUKLARIN MEVZİ KENARLARIN OYNAMASI



( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Rasulayn kentinin sınıra yakın olan bazı yerlerinde mevziler kazıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna düzenlenecek terör operasyonunun birkaç gün içinde başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından sınırda dikkat çeken detaylar gözlendi. Terör örgütü PYD/YPG'nin, kontrolünde bulunan Rasulayn’ın sınıra yakın bölgelerinde mevziler kazıldı. Sınıra yerleştirilen duvarların karşısında kazılan mevziler dikkat çekti.

