Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Terör örgütü PYD'den Arap aşiretlerine işkence ve infaz

- Terör örgütü PYD'den Arap aşiretlerine işkence ve infaz

Yapılan işkenceden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Protesto Aşiret Lyon Dolar 


- Terör örgütü PYD, bölgedeki Arap aşiretlerine kan kusturuyor. Terör örgütü mensupları Arap aşiretlerine yönelik baskılarını artırarak kendilerine itaat etmeyenlerin tarlarını yakmaya başladı.
Bazı aşiret mensupları işkence ile öldürülürken 9 kişi de pretostolara katıldığı için öldürüldü. Terör PYD'nin Arap aşiretlerine yönelik baskıları arttı. Edinilen bilgilere göre, Arap Aşiretlerinden Ageydad Aşireti mensubu karı kocaya işkence yapıldı, akabinde her ikisini de infaz edildi. Son dönemde PYD özellikle Fırat Doğusunda Aşiretler üzerinde yoğun baskı uygulamakta, kendisine itaat etmeyen halkın tarlaları ateşe verilmekte. DEAŞ li olduklarını iddia ederek tutuklamakta. Özellikle Fıratın Doğusunda PYD /PKK yönetimini kabul etmeyen halk bölgede gösterilerine devam etmekte. PYD son olarak geçen hafta bölgedeki Aşiret mensuplarından 9 kişiyi daha protesto gösterilerine katıldığı için öldürdü. Suudi Bakandan Arap aşiretlerine çirkin teklif Bundan 5 gün önce Deyrizor'a gelen Suudi Arabistan'ın Körfez İşleri Bakanı Tamir EL Şaban Deyrizor Aşiretleri ile yaptığı görüşmede PYD ye karşı gösteri ve ayaklanmaları durdurmaları ve Türkiye tarafından desteklenen Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ile bağlarını koparmaları karşılığında bölgeye 60 milyon dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.
(BC -
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı