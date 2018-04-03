Terör örgütü propagandasına tutuklama - ERZİNCAN

- Gözaltına alınan şahısların ilçe adliyesine getirilmesiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın İliç ilçesinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki özel bir şirkette çalışan 7 kişinin, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C'yi övücü mahiyette paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.Bu tespit üzerine İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen jandarma, zanlıların tamamını gözaltına aldı.İliç Cumhuriyet Savcılığına götürülen zanlılar, burada ifadeleri alınarak Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Hakimlikte yeniden ifade veren zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla kentteki terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.