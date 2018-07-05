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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü propagandası yapan İngiliz vatandaşı kardeşler tutuklandı - MUĞLA

Terör örgütü propagandası yapan İngiliz vatandaşı kardeşler tutuklandı - MUĞLA

- Terör örgütü propagandası yapan İngiliz vatandaşı kardeşler tutuklandı - Muğla Adliyesi'nden detaylar - Tutuklanan zanlılardan detaylarTerör örgütü propagandası yapan İngiliz vatandaşı kardeşler tutuklandı - Dalaman Havalimanı'nda TEM Risk Analiz görevlileri tarafından fark edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, PKK/KCK - /PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan tutuklandıMUĞLA (AA) - Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.Dalaman Havalima'nda yurt dışı gelen yolcu kısmında TEM Risk Analiz görevlileri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı.Irak uyruklu ve İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin çelişkili beyanları üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarında PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen 2 kardeş, buradaki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Şüpheliler PKK/KCK - /PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İngiltere Sosyal Medya Yurt Dışı Propaganda Terör Örgütü 

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