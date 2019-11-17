Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli ve havanlı saldırısı - Şehit Halil Yoğurt son yolculuğuna uğurlandı - ŞANLIURFA Haberi
- Şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Halil Yoğurt'un cenazesi ve yakınlarından görüntüler - Taziye görüntüleri - Halil Yoğurt'un fotoğrafı - Cenaze namazının kılınması - Şehidin tabutunun tekbir ve sloganlarla omuzlarda araca taşınmasıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK - PYD terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, Akçakale İbni Sina Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
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