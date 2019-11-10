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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Terör örgütü PKK/YPG’nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralanan kardeşler - TEL ABYAD Haberi

Terör örgütü PKK/YPG’nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralanan kardeşler - TEL ABYAD Haberi

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video - Çocukların annesinin açıklamalarıTEL ABYAD - Tel Abyad’da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG’nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesi “YPG’yi Suriye’den çıkarsınlar” çağrısı yaptı.

Terör Örgütü 

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