Terör örgütü PKK/YPG’nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralanan kardeşler - TEL ABYAD Haberi
- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video - Çocukların annesinin açıklamalarıTEL ABYAD - Tel Abyad’da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG’nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesi “YPG’yi Suriye’den çıkarsınlar” çağrısı yaptı.
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