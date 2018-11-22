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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - DİYARBAKIR

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - DİYARBAKIR

- Ele geçirilen malzemelerden detaylar Diyarbakır 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 sığınak, barınma alanı, 7 doğal mağara, gözetleme mevzisi tespit edildi, örgütsel doküman ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi - Operasyonda teröristlerin baraj gölünden geçmek için kullandığı kayık bulunduDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesinde 19 Kasım'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Yıldırım - 01 Operasyonu"nun 21 Kasım'da saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan, gözetleme mevzisi, 7 doğal mağara, barınma alanı ve 5 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgiler verildi:"Sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde, makinalı tüfek, 190 makinalı tüfek mühimmatı, 932 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 12 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 kaleşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği dipçik aparatı, 50'lik boş mayon, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 el telsizi, avometre, akım ölçer, lehim makinası, 6 piknik tüpü, 120 büyük pil, 112 küçük pil, 4'lü pil bloğu, 250 metre kablo, 100 kilogram un, 100 kilogram şeker, 23 kilogram makarna, 10 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram mercimek, 14 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 10 kilogram reçel, 3,5 kilogram helva, 12 çift mekap ayakkabı, 2 uyku tulumu, mont, 3 terörist kıyafeti, battaniye, terlik, kazak, pantolon, 2 halı, şemsiye, teneke kayık ve çok sayıda örgütsel doküman."Açıklamada, operasyonda ayrıca PKK'lı teröristlerin baraj gölünden geçmek için kullandığı tenekeden yapılan bir kayık da bulunduğu aktarıldı. - Türk bayrakları yenilendi839 kişi ve 159 aracın sorgulandığı, operasyon bölgesi içerisindeki 37 konutta adli arama yapıldığı, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 128 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı ve 512 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, operasyon bölgesindeki 3 ilkokulun yıpranan bayraklarının yenilendiği, mahalledeki köprüye bayrak asıldığı belirtildi.

Para Cezası Kaçak Elektrik Baraj Gölü Terör Örgütü Teröristler 

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