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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı - ADIYAMAN

Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandı - ADIYAMAN

- Şüphelinin hastaneye getirilmesi Adıyaman 'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla bir kişi yakalandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan bir zanlının Adıyaman 'da olduğu bilgisi alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen N.Y. gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Şüphelinin işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

Hastane Akalan Terör Örgütü Yardım ve Yataklık Trol 

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