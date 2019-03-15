Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin etmişler - DİYARBAKIR

Terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin etmişler - DİYARBAKIR

- Operasyondan detaylar - Gözaltına alınan zanlılarTerör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin etmişler - Diyarbakır 'da terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da terör örgütü PKK'ya para karşılığı eleman temin ettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, aralarında 18 yaşından küçük çocukların da olduğu kişileri para karşılığında PKK/KCK terör örgütüne götürerek eleman temininde bulunan, terör örgütüne katılım yapan şahısların kimlik bilgilerini kayıt altına alan ve sahte plakalı araç temin ederek terör örgütünün yurt dışı kamplarına sevkini sağladığı tespit edilen M.A.Ö, M.Ç. ve R.E'nin Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.
M.Ç. ve R.E'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, M.A.Ö'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.​" denildi.

Adli Kontrol Yurt Dışı Küçük Çocuk Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı