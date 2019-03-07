Terör örgütü PKK'ya bahar operasyonu - HAKKARİ

- Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun güvenlik güçlerini tebrik etmesi - Dilberoğlu'nun telsiz mesajı - Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri - Meskun mahal operasyonu - İntikal eden güvenlik güçlerinden detay görüntülerTerör örgütü PKK'ya bahar operasyonu - Hakkari 'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı - Teröristlerin saklanabileceği mağaraları tek tek arayan güvenlik güçleri, meskun mahal operasyonları da düzenliyorHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonu başlatıldı.Barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında operasyonlar aralıksız devam ediyor.Başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmıyor.Güvenlik güçleri, yurt içindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarına iklim şartlarını gözetmeksizin devam ediyor. Hakkari 'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Kavaklı bölgesinde teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı. - "Çakallara dar edin buraları"Operasyonu koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da güvenlik güçleriyle araziye çıktı.Dağlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine telsizden seslenen Dilberoğlu, ''Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Çakallara dar edin buraları.'' dedi. Teröristlerin saklanabileceği mağaraları tek tek arayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor.
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