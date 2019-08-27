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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor - KUZEY IRAK

Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor - KUZEY IRAK

- Füze atışlarıTerör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor - Irak 'ın kuzeyinde devam eden Pençe - 3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildiANKARA (AA) - Irak 'ın kuzeyinde devam eden Pençe - 3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.

Terör Örgütü 

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