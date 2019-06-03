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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

- Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Jandarma ekiplerinin bulduğu esrar

Jandarma Komando Terör Örgütü 

-Çuvalların içerisindeki esrar maddesi
-Genel ve Detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 314 kilo 100 gram esrar ele geçirildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 2 Haziran 2019 Pazar günü saat 22.30 itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-6 operasyonunun icrasına başlanıldığı belirtildi. Açıklamada,"Devam eden operasyonda 3 Haziran 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş vaziyette 314 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. (SI-YRT-
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