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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütü PKK'nın bombası 2 çocuğu şehit etti, geriye bu fotoğrafları kaldı

Terör örgütü PKK'nın bombası 2 çocuğu şehit etti, geriye bu fotoğrafları kaldı

Çocukların fotoğrafları

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

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- Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu ölen 2 kardeşten geriye fotoğrafları kaldı. Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mezrada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hayvancılıkla uğraştıkları için 2 çocuğuyla yaylaya çıkan Ekber ve Cevriye Güloğlu çifti bugün yaşanan talihsiz olay sonrası yıkıldı. İlkokul 3. sınıfı bitiren Ayaz ve bu yıla Anaokuluna yazılan Nupelda'dan geriye mutlu günlerinde çekilen fotoğrafları kaldı.
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