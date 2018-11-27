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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Terör örgütü PKK/KCK operasyonu - ŞANLIURFA

Terör örgütü PKK/KCK operasyonu - ŞANLIURFA

İl Emniyet Müdürlüğü binasından detaylar - Operasyona katılan polis ekiplerinden detaylar Şanlıurfa 'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu - Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü nedeniyle eylem arayışı içinde oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eylem arayışı içinde oldukları belirlenen ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Sosyal Medya Yakalama Kararı Terör Örgütü Polis Ekipleri İstihbarat 

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