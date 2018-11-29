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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

Terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Bellek Cep Telefonu Terör Örgütü Teröristler Sim Kart 

-operasyon arşiv görüntüsü

( VAN ) VAN

- Van merkezli 4 ilde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Van’ın Çatak ilçesi kırsalında faaliyet yürüten teröristlerin işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Van merkezli Mersin, Adana ve Siirt illerinde düzenlenen Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün Operasyonu'nda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı, 1 adet harici bellek, 2 adet taşınabilir bellek, 1 adet bilgisayar kasası, çok miktarda örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
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