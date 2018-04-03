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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Terör örgütü El Nusra ile Nurettin Zengi Harekatı arasında çatışma

- Terör örgütü El Nusra ile Nurettin Zengi Harekatı arasında çatışma

Tankın vurulmasından görüntüler

Çatışma Müzakere Terör Örgütü 

-çatışmalardan görüntüler
-detay

( HALEP ) HALEP

- Terör örgütü El Nusra ile NurretinZengi Harekatı arasında, Halep ve İdlip’te çatışmalar yaşandı. El Nusra terör örgütü ile Nurettin Zengi harekatı arasında 3 aydır devam eden çatışmalar bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. Dün iki taraf arasında şiddetli bir çatışma daha yaşandı. Halep’in batısındaki farklı noktalarda gerçekleşen çatışmalarda iki taraf da çok sayıda kayıp verdi. Nurrettin Zengi Harekatı cephesinden gelen açıklamaya göre, Halep’in batısındaki Darat İzzah kasabasında, terör örgütü El Nusraya ait ağır makineli tüfekler ve iki adet tank imha edildi. Çatışmaların gerçekleştiği diğer bir noktada, El Nusra militanlarını taşıyan bir araç, Nurretin Zengi üyeleri tarafından vuruldu. Terör örgütü El Nusra ile Nureddin Zengi Harekâtı arasındaki çatışmalar, iki taraf arasındaki anlaşma ve müzakereleri durdurulmasından sonra yeniden başladı.

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