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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonu - SAMSUN

Terör örgütü DEAŞ operasyonu - SAMSUN



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü binası - Zanlıların emniyetten çıkışı - Araçların hareket etmesi Samsun 'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu - Irak uyruklu 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun 'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 12 zanlı adliyeye sevk edildi.Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Mart'ta kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu biri kadın 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliye sevk edilen şüphelilerden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Terör Örgütü Sınır Dışı Trol 

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