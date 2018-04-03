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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonu - SAMSUN

Terör örgütü DEAŞ operasyonu - SAMSUN



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlıların emniyetten çıkışı Samsun 'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu - Irak uyruklu 21 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun 'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 21 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla sınır dışı edilmek üzere emniyetten serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı ise adliyeye sevk edildi.Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Mart'ta kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu biri kadın 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların, dijital verilerine el konulmuştu.

Terör Örgütü Avcılık Sınır Dışı Irak Trol 

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