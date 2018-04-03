Terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı



- Erzincan'ın İliç ilçesinde PKK/KCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü mahiyette paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek, yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca 02 Nisan 2018 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesindeki özel bir şirkette çalışan ve sosyal medya hesaplarından PKK/KCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 7 şahıs, İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan karar doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında yakalandı. 02 Nisan 2018 tarihinde sevk edildikleri İliç Sulh Ceza Hakimliğince 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanmıştır. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla Erzincan da terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürülmekte olduğu kaydedildi. (AA-AA)

