Terör örgütlerine son iki günde yılbaşı öncesi darbe: 68 gözaltı İzle

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de, yılbaşı öncesi terör örgütleri; FETÖ, PKK/KCK ve sol terör örgütlerine yönelik son iki günde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 68 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama ve yakalama kararı sonrası harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi terör örgütlerine ardı ardına baskınlar yaptı. 25 Aralık 210 tarihinde, sol terör örgütlerine operasyon yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin baskınlarında, sokak eylemlerini başlatmak ve olaylara müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, tabanca ve tabancaya ait fişekler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. 26 Aralık 2018 tarihinde ise FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon da, ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kuran; subay ve astsubaylar ile ihraç-emekli olmuş üst düzey subayların bulunduğu şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Yine aynı gün örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen şüphelilere baskınlar yapıldı. Organize ve Mali Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 39 kişiye yakalama kararı çıkartıldı ve 19 kişi gözaltına alındı. 27 Aralık 2018 (bugün) yapılan operasyonda ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde özel harekat polisleri eşliğinde operasyon yaptı. Baskınlarda, 1 adet tabanca bu tabancaya ait mermi, PKK terör örgütünü simgeleyen bayrak ve kitaplar ele geçirildi. Emniyet güçleri, yılbaşında vatandaşların huzuru için operasyonların devam edeceğinin bilgisini verdi. (HG-

