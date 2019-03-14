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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütlerine operasyon - İZMİR

Terör örgütlerine operasyon - İZMİR

- Gözaltına alınan zanlılardan detay görüntüler İzmir 'de terör örgütlerine operasyon - Kent genelinde yapılan 3 ayrı operasyonda çeşitli terör örgütleri adına faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 10 zanlı yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah kent genelinde PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.
Kent merkezi ve Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatlarıyla hareket ettikleri iddia edilen 5 zanlı yakalandı.İl merkezi ve Foça ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler de DHKP/C ve MLKP terör örgütleri adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise terör örgütü MLKP adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonlarda 60 zanlının yakalandığı, bu operasyonların, terör örgütlerinin kentteki yapılanmalarına büyük darbe vurduğu kaydedildi.

Akalan Terör Örgütü 

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