Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonuyla yakalanan zanlıların atış talimi görüntüleri - İZMİR

Terör operasyonuyla yakalanan zanlıların atış talimi görüntüleri - İZMİR

- Zanlıların eylem öncesi atış talimi yapması İzmir 'deki terör operasyonu - Bombalı ve silahlı eylem hazırlığındayken İzmir 'de hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanan terör örgütü TKEP/L üyesi 2 zanlının Buca ilçesinde atış talimi yaparken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktıİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü TKEP/L'ye yönelik operasyonda bombalı ve silahlı eylem hazırlığındayken yakalandıktan sonra tutuklanan 2 zanlının Buca ilçesinde atış talimi yaptıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü TKEP/L üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra dün mahkemece tutuklanan İbrahim A. ile E.Ö'nün Buca ilçesindeki boş bir arazide yaptıkları atış taliminin görüntüleri tespit edildi. Görüntülerde, Buca ilçesinde olduğu belirlenen bir bölgede eski model bir arabanın yanında duran iki zanlı, sırayla nişan aldıkları hedefe tabancayla ateş ediyor.Diz çökerek ve ayakta nişan alan zanlıların, rahat tavırlar sergilemesi dikkati çekiyor.İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 21 Mart'taki operasyonunda terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste iki kişi gözaltına alınmış, aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış silahlar, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz, asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirilmişti.

Akalan Terör Operasyonu Fünye Terör Örgütü İstihbarat 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı