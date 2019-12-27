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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı - DÜZCE İzle

Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı - DÜZCE İzle

- Şüphelilerin jandarma araçlarıyla adliyeye getirilişi - Şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye girişi Düzce 'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye çıkarıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü El Kaide ve diğer terör gruplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.
Jandarma ekiplerince 24 Aralık'ta yakalanan şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak için dernekler üzerinden faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerinden temin ettikleri geliri terör örgütünün finansmanında kullanılması için yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesaba aktardıkları öne sürülüyor.

Jandarma Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü Trol 

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