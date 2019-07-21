Terör operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

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( DİYARBAKIR )- Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Mücahit Yılmaz olduğu belirlendi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde sabaha karşı düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Mücahit Yılmaz olduğu belirlendi. Operasyon sonrası evde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve sahte kimlik ele geçirildi. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 914. Sokakta bulunan Turan apartmanının son katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre teröristin tespit edildiği bir eve gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu bir terörist etkisiz hale getirilirken bir özel hareket polisi yaralandı. Evde bulunan karı koca çift olduğu öğrenilen iki kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonlarda terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz’ın etkisiz hale getirildiği ve iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramalarda, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

