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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Terör operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı - ADANA

Terör operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı - ADANA

- Özel harekat polislerinin eve baskın düzenlemesi - Ekiplerin çevrede güvenlik önlemi alması - Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi Adana 'da terör operasyonu - Helikopter destekli operasyonda 16 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve finansal destek sağladığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Kent merkezi ve Ceyhan ilçesindeki 26 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla baskın düzenleyen ekiplere, polis helikopteri havadan destek verdi.Ekipler, şüphelilerin evlerinde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.Öte yandan operasyon kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Güvenlik Önlemi Terör Operasyonu Polis Helikopteri Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Polisleri 

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