Terör operasyonuna şehit oğullarının adı verilen aile: 'Evladımız unutulmamış, büyük gurur yaşadık' İzle

-Anne Asiye Erdoğmuş ve Baba Nihat Erdoğmuş'un duası

-Baba ile röp.

-Anne ile röp.

-Anne ve Babanın oğullarının fotoğrafını sevmesi

-Şehit foto

-Arşiv

-Operasyon bölgesinden görüntüler



( BALIKESİR - ÖZEL) Terör operasyonuna şehit oğullarının adı verilen aile: "Evladımız unutulmamış, büyük gurur yaşadık"- 24 yıl önce şehit düşen komandonun adı Van'da düzenlenen operasyona verildi- Adına operasyon düzenlenen şehidin ailesi oğullarının mezarında dua etti- Şehit Babası Nihat Erdoğmuş:"Bizim evladımız unutulmamış"- Şehit Annesi Asiye Erdoğmuş:"Tezkeresine 2 gün vardı. Oğlum gelecek diye sevdiği yemekleri yapıyordum" BALIKESİR



- 1995 yılında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 21 yaşındaki Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un adı, şehadetinden 24 yıl sonra yine Van'da hainlere karşı yapılan operasyona verildi.

Şehidin Balıkesir'de yaşayan ailesi, 24 yıl aradan sonra oğullarının adına düzenlenen operasyon karşısında duygu dolu anlar yaşarken, "Evladımız unutulmamış, büyük gurur yaşadık" yorumunda bulundu. 1995 yılında Van Dağ Komando Tugayı'nda görevli iken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Komando Er Gürdeniz Erdoğmuş'un ismi 24 yıl sonra Van'da İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli 'Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu' ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bakanlık tarafından yapılan bu açıklama sonrasında Şehit Er Erdoğmuş'un Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ormanlı kırsal mahallesinde yaşayan ailesi ise büyük gurur yaşadı. "Evladımız unutulmamış" Şehidin Babası Nihat Erdoğmuş, aradan geçen 24 yılın ardından oğullarının adının bir operasyona verilmesinin kendilerine gurur kaynağı olduğunu söyledi.



Baba Erdoğmuş, "Bizi unutmadıkları için gurur duyduk. Oğlumun arkadaşları beni aradı durumdan haberdar etti. Dayımızın oğlu da bir şiir yazmış ona. Memnun olduk. Sağolsunlar bizi boş bırakmıyorlar. Bayramlarda gelirler, 15 günde bir bizi çağırırlar. Bizi ararlar halimizi hatırımızı sorarlar. 'Bir ihtiyacınız var mı' derler" dedi.

Şehit oğlunun adının 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona verilmesi ile ilgili konuşan Baba Nihat Erdoğmuş, "Çok teşekkür ediyorum komutanlarımıza, yetkililerimize. Operasyona isminin verilmesi bizi çok memnun etti. Bizim evladımız unutulmamış, devlet işine devam ediyor" şeklinde konuştu.

Tezkeresine 2 gün vardı Şehidin Annesi Asiye Erdoğmuş ise, 24 yıl önce şehadet şerbeti içen oğullarının kabrinin eskidiğini söyleyerek yenilenmesini istediğini söyledi.



Sağlığına 'Paşam' diye hitap ettiği oğlunun kabri başında dua eden ve duygu dolu anlar yaşayan Anne Erdoğmuş, "Neyi nasıl anlatayım bilemiyorum. Herşey için çok teşekkür ediyorum. Şehitliğimiz biraz eskidi, tamir istiyor. Onun için bir yardım istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun, gelip halimizi soruyorlar. Benim yavrumun 2 günü vardı tezkeresine. Dağda duruyorlardı. Tezkeresine 2 gün kaldığı için eşyalarını dağıtmış. Uçak biletine kadar almış. O gece çatışma çıkınca terlikle gitmiş. Botlarını bile arkadaşlarına vermiş. Ben bekliyordum, oğlum gelecek diye sevdiği yemekleri yapıyordum. 1 gün önce de konuşmuştuk. 'Anne bir operasyon var ama bizi götürürler mi bilemiyorum" demişti. Ben de 'Çıkarmazlar oğlum' demiştim. Sonra Çarşamba gecesi haberi geldi. 7 arkadaş bir de komutanı aynı mevzide olanlar hepsi şehit düşmüş" dedi.

(BD-

