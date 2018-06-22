Terör operasyonuna gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 5 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi'nde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 kişinin ikametlerine geçtiğimiz gün eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda terör örgütüne ait örgütsel doküman, dijital materyaller, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirilmiş 5 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.D., A.Ç., S.S., Z.Y. ve M.A. jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

