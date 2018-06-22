Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Terör operasyonuna gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Terör operasyonuna gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Jandarmadan görüntü

Jandarma Karakolu Jandarma Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

-Adliyeden görüntü
-Şahıslardan görüntü
-detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 5 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi'nde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 kişinin ikametlerine geçtiğimiz gün eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda terör örgütüne ait örgütsel doküman, dijital materyaller, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirilmiş 5 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.D., A.Ç., S.S., Z.Y. ve M.A. jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!
Annenin Feryadı Yürekleri DağladıAnnenin Feryadı Yürekleri Dağladı
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı