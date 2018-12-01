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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Terör operasyonu - VAN İzle

Terör operasyonu - VAN İzle



: - Zanlıların adliyeye götürülmesi Van 'da terör operasyonu - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandıVAN (AA) - Van 'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 5 zanlı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Çatak kırsalındaki PKK'lı teröristlerle iş birliği içinde oldukları iddia edilenlere yönelik "Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda da hakkında "terör örgütüne eleman temin etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma Terör Operasyonu Hapis Cezası Terör Örgütü Teröristler 

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