Terör operasyonu - VAN

- Operasyondan detay görüntüler - El yapımı patlayıcı düzeneği imha edilmesi Van 'da terör operasyonu - Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınakların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren" adı verilen operasyon kapsamında yapılan aramada bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak da kullanılamaz hale getirildi.
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