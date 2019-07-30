Terör operasyonu - VAN

: - JAndarma ekiplerinin operasyonundan görüntüle - Sığınakta ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemesinden detaylar - Sığınağın imha edilmesi Van 'da terör operasyonu - Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sığınak yapımında kullanılan araçlar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sığınak yapımında kullanılan araçlar ile yaşam malzemeleri bulundu.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınakların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. "Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz" adı verilen operasyon kapsamında yapılan aramada, jeneratör, tüp, 12 volt akü, sığınak yapımında kullanılan araç ve gereçler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Malzemelerin bulunduğu sığınak kullanılamaz hale getirildi.
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