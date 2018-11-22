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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör operasyonu - VAN

Terör operasyonu - VAN

- Patlayıcılardan görüntü - Patlama anı Van 'da terör operasyonu - Özalp ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda toprağa gömülü iki el yapımı patlayıcı ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü iki el yapımı patlayıcı bulundu.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlere yönelik Aşağıayazca Mahallesi kırsalında "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda teröristlerce toprağa gizlenmiş, kullanıma hazır 12 kilogramlık tüplerle hazırlanmış ve parça tesirini artırmak için çivilerle desteklenmiş iki el yapımı patlayıcı ele geçirildi.Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 

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