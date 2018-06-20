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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terör operasyonu - VAN

Terör operasyonu - VAN

- Ele geçirilen mühimmatın görüntüsüVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah ve mühimmat bulundu.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi Sürmeli sokaktaki metruk eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biksi makineli tüfek, kalaşnikof,17 biksi fişeği, kalaşnikofa ait şarjör, 5 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Terörle Mücadele İpekyolu Terör Örgütü Kalaşnikof 

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