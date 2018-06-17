Terör operasyonu - VAN

Görüntü Dökümü: - Operasyon anı - Gözaltına alınanların emniyete getirilişi Van 'da terör operasyonu - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenleyen Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 şüpheliyi "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" ile "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçlamasıyla gözaltına aldı.Şüphelilerin üst araması ve ikametgahlarında bulunan dijital materyaller ve suç unsurlarına el konuldu.