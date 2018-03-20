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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu - VAN

Terör operasyonu - VAN

- Ele geçirilen silah ve telefonlardan görüntüler Van 'da terör operasyonu - Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'da düzenlenen terör operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik "Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel" operasyonu düzenlendiği belirtildi.Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Operasyonda ayrıca 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, fotoğraf makinası, kart okuyucu, 10 cep telefonu, 12 CD/DVD, 4 hafıza kartı, taşınabilir bellek, 6 video kasedi ile çok miktarda örgütsel doküman ve örgütün propagandasına yönelik eşya ele geçirilmiştir."Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Terörle Mücadele Terör Operasyonu Kurusıkı Tabanca Cep Telefonu Terör Örgütü 

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