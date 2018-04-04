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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terör operasyonu - TUNCELİ

Terör operasyonu - TUNCELİ

- Yaralı askerin ambulansla hastaneye sevki - Hastanenin acil servisi önünden detayTunceli'de terör operasyonu - Teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandıTUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek Aliboğazı bölgesinde devam eden operasyonda, teröristlerce daha önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çemişgezek ilçesi Aliboğazı bölgesinde operasyon başlatıldı.Yapılan arazi tarama faaliyeti esnasında Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş komandoda görevli bir uzman çavuş, teröristler tarafından daha önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.Helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Bölgede operasyon devam ediyor.

Acil Servis Komando Uzman Çavuş Terör Operasyonu Teröristler 

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