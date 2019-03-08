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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Terör operasyonu - ŞIRNAK

Terör operasyonu - ŞIRNAK

- Operasyondan detay görüntüler Şırnak merkezli terör operasyonu: 25 gözaltı - Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 25 kişi yakalandıŞIRNAK (AA) - Şırnak merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "mahalle meclisi" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak 'ın Cizre ilçesi ile 2 ilde belirlenen adreslerde arama yapıldı.Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Akalan Yakalama Kararı Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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