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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör operasyonu - KİLİS

Terör operasyonu - KİLİS

- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi - Kilis Devlet Hastanesi bahçesinden detay Kilis 'te terör operasyonu - Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandıKİLİS (AA) - Kilis 'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğu değerlendirilen bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.İnanlı köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, H.İ.M'yi ülkeye girdiği sırada yakaladı.Kimlik kontrolünde Mısır vatandaşı olduğu belirlenen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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