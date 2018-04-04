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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terör operasyonu - İZMİR

Terör operasyonu - İZMİR

- Zanlının sağlık kontrolüne götülmesi - Ele geçirilen hint kenevirleri ve kitapların fotoğrafı İzmir 'de terör operasyonu - Terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 12 zanlı yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında kentte bazı şüphelilerin örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.Şüphelilerin 4 Nisan'da lastik yakarak buna müdahale eden güvenlik güçlerine molotofkokteyli ile saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edildi.

Güvenlik Güçleri Yakalama Kararı Terör Operasyonu Terör Örgütü Saldırı Hazırlığı 

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