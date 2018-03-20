Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu - İSTANBUL

Terör operasyonu - İSTANBUL

- İstanbul 'da terör operasyonu - Ekiplerin binaya girişi - Ekiplerin binadan çıkışı - Gözaltına alınan şüpheli İstanbul 'da terör operasyonu - Terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Akalan Nevruz Terör Operasyonu Harekat Polisi Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Adanalı Şehit Gözyaşlarıyla UğurlandıAdanalı Şehit Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Nevruz Kutlamalarında Olaylar ÇıktıNevruz Kutlamalarında Olaylar Çıktı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı