Terör operasyonu - HATAY

- Özel harekat polislerinin kapıyı kırması - Özel harekat polislerinin ev aramalarından detaylar - Zanlının adliyeden çıkarılması Hatay 'da terör operasyonu - Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandıHATAY(AA) - Hatay 'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.Şüphelilerin İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde tespit edilen evlerine özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Hasubi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.