Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör operasyonu - HAKKARİ

Terör operasyonu - HAKKARİ

- Operasyonda ele geçirilen mühimmattan görüntüler Hakkari 'de terör operasyonu - Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 120 milimetrelik havan, 6 roket mühimmatı, bir RPG - 7 roket, 6 el bombası, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiANKARA (AA) - Hakkari 'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok miktarda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari sınır bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, 120 milimetrelik havan, 6 roket mühimmatı, bir RPG - 7 roket, 6 el bombası, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

El Bombası Gesi Terör Operasyonu Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı