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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör operasyonu - HAKKARİ

Terör operasyonu - HAKKARİ

- Teröristlerce kullanılan mağaranın ele geçirilmesi - Operasyonda ele geçirilen malzemelerden detaylar Hakkari 'deki terör operasyonu - Şemdinli ilçesi Balkaya Dağları'nda yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı iki girişli mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.Bu kapsamda Balkaya Dağları'nda arama tarama faaliyetini sürdüren Mehmetçik, teröristlerce kullanılan iki girişli, 125 metre uzunluğunda, yer yer 3 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde mağara buldu.Birçok yaşam alanının bulunduğu mağarada yapılan aramada, hilti, 8 jelikan benzin, 10 orta boy tüp, 55 kilogram mercimek, 250 kilogram şeker, 500 kilogram un, 250 kilogram fasulye, 250 kilogram nohut, 3 battaniye, 18 kilogram zeytin, 40 kilogram çay, 10 kilogram peynir, 4 kilogram salça, 330 karton sigara, 5 gaz maskesi ve filtresi, kişisel temizlik malzemeleri, 20 ampul, el yapımı patlayıcı düzeneği, soba, 3 çuval kitap, 300 CD, not defteri ve kod tablosu ele geçirildi. - Mehmetçik can dostunu sırtında taşıdıOperasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulmak için eğitimli mayın arama köpekleri de görev yapıyor.Mehmetçik, sarp dağlık ve kayalık bölgede eğitimli köpekleri, yürürken yaralanmamaları için bazı bölgelerde sırtında taşıyor.

Eğitimli Köpek Terör Operasyonu Gaz Maskesi Terör Örgütü Teröristler 

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