Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terör operasyonu - GAZİANTEP Haberi

Terör operasyonu - GAZİANTEP Haberi

- Operasyondan görüntüler - Zanlıların adliyeye sevk edilişleri - İki gün önce terör örgütü KCK/PKK/YPG/YPS'ye yönelik düzenlenen ve gözaltına alınan 7 kişiden 5'inin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı - Operasyon sırasında kaçan bir teröristin, yakalanmamak için çatıdan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlendiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te terör örgütü KCK/PKK/YPG/YPS'ye yönelik düzenlenen ve gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'inin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde, özel harekat ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla terör örgütü KCK/PKK/YPG/YPS'ye yönelik operasyon düzenlendiği anımsatıldı.Operasyon sırasında kaçan YPS'li örgüt mensubu M.H.Ö'nün giriş kapısı açık olan bir evin çatısına çıkarak aşağıya atladığı belirtilen açıklamada, zanlının yaralı olarak ele geçirildiği aktarıldı.Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin "terör örgütünün YPS yapılanması" içerisinde, "silahlı ve bombalı saldırı, suikast, sabotaj, örgüte eleman temini ve örgütsel yapıyı yeniden kurma" gibi konularda eğitim aldığı, bu doğrultuda eylem ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla illegal yollarla Gaziantep 'e geldiğinin belirlendiği kaydedildi. - Operasyon Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü KCK/ PKK/YPG/YPS'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alınmış, 26 Mart'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.Şüphelilerden ikisi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Bombalı Saldırı İntihar Girişimi Bomba İmha Uzmanları Yazılı Açıklama Silahlı Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Van'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflarVan'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflar
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
Tayland'da bombalı dehşet!Tayland'da bombalı dehşet!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı