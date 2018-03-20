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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu - ESKİŞEHİR Haberi

Terör operasyonu - ESKİŞEHİR Haberi

- Zanlıların adliyeye getirilmesi Eskişehir 'deki terör operasyonu - Terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ileri sürülen İran uyruklu bir kişi ile ev arkadaşı adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ileri sürülen İran uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Mart'ta gözaltına alınan İran uyruklu Shores S. ile ev arkadaşı Erfan A'nın sorgusu tamamlandı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen ve PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen Shores S. ile ev arkadaşı Erfan A'yı düzenlenen operasyonla yakalamıştı.

Ev Arkadaşı Terör Operasyonu Kalamış Terör Örgütü Polis Ekipleri 

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