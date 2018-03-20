Terör operasyonu - ESKİŞEHİR Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak' Haberi