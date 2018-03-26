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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör operasyonu - ADANA İzle

Terör operasyonu - ADANA İzle

- Zırhlı polis aracının adli tıp birimine gelmesi - Adli tıp biriminin dış görüntüsü - Zanlıların polis aracından indirilip adli tıpa girdirilmesi - Polis araçlarının adli tıp biriminden ayrılması Adana 'daki terör operasyonu - Terör örgütü PKK'nın çağrısı üzerine silah, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla nevruzda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye gönderildiADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 8'i savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki 7'si kadın 32 şüpheli ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan yaşı küçük 10 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - Operasyon Adana 'da 16 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik özel harekat ve diğer şube müdürlüklerinin desteğiyle kent genelinde 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, örgütün çağrısı üzerine silah, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 10'u çocuk 50 kişi gözaltına alınmıştı.Operasyon kapsamında nevruz kutlamalarının yapıldığı gün bazı polis merkezlerine saldırı düzenleneceği istihbaratı üzerine yapılan çalışmada da otluk alandaki torbada 5 kalaşnikof, 88 şarjör, 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası ateşleme fünyesi ele geçirilmişti.Mühimmatı getiren kişi veya kişilere ulaşılamazken silah ve patlayıcılarla ilgili parmak izi ve DNA incelemesi başlatılmıştı.

Polis Aracı Nevruz Kutlamaları Terör Operasyonu Terör Örgütü Kalaşnikof 

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